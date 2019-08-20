В Індії через снігопад і зсув ґрунту евакуювали більше тисячі туристів
Укрінформ
Влада індійського штату Гімачал-Прадеш евакуювали більше тисячі туристів з округу Лахул і Спіті через сильний снігопад і зсув ґрунту.
Про це повідомляє Hindustan Times.
"У вівторок органи штату Гімачал-Прадеш евакуювали автобусами і гелікоптерами більше тисячі туристів, які застрягли в Лахул і Спіті через сильний снігопад і зсув ґрунту, що був спричинений сильними зливами на вихідних", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Hindustan Times, понад 670 доріг, включаючи головні автомагістралі штату, були частково або повністю заблоковані через зсуви ґрунту, повені та сильні снігопади в гірському регіоні.
Унаслідок негоди рух до перевалу Рохтанг, який знаходиться на висоті в 4 км був заблокований.
Як повідомлялося, з червня цього року через повені в Індії загинуло більше тисячі людей.
Фото: ANI