Через пожежу на грецькому острові евакуювали селище

Унаслідок лісової пожежі на грецькому острові Саламіна евакуювали частину селища.

Про це повідомляє Ekathimerini.

“Грецькі органи частково евакуювали селище на острові Саламіна у вівторок, у той час як пожежники гасять полум'я поблизу”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пожежа спалахнула біля селища Какі Вігла, у результаті чого пожежники вирішили евакуювати людей.

Нині її намагаються загасити 20 пожежників за допомогою гелікоптера.

Раніше через масштабну пожежу на грецькому острові Евбея евакуювали монастир.

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Як повідомлялося, 13 серпня МЗС України рекомендувало громадянам України обмежити пересування районами Греції, у яких у зв’язку із 40-градусною спекою та сильними вітрами оголошено найвищі четвертий і п’ятий рівень пожежної небезпеки.

Фото: www.ekathimerini.com