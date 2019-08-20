Через пожежу на грецькому острові евакуювали селище
Укрінформ
Унаслідок лісової пожежі на грецькому острові Саламіна евакуювали частину селища.
Про це повідомляє Ekathimerini.
“Грецькі органи частково евакуювали селище на острові Саламіна у вівторок, у той час як пожежники гасять полум'я поблизу”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, пожежа спалахнула біля селища Какі Вігла, у результаті чого пожежники вирішили евакуювати людей.
Нині її намагаються загасити 20 пожежників за допомогою гелікоптера.
Раніше через масштабну пожежу на грецькому острові Евбея евакуювали монастир.
Як повідомлялося, 13 серпня МЗС України рекомендувало громадянам України обмежити пересування районами Греції, у яких у зв’язку із 40-градусною спекою та сильними вітрами оголошено найвищі четвертий і п’ятий рівень пожежної небезпеки.
Фото: www.ekathimerini.com