У Лаосі автобус із туристами упав у прірву: 13 загиблих
Укрінформ
В результаті падіння у прірву туристичного автобуса у Лаосі загинуло щонайменше 13 людей, ще 31 особа постраждала.
Про це повідомляє AFP.
“Наразі виявлено 13 тіл. Ще двох шукають”, - сказав представник місцевої поліції.
Він додав, що 31 особі надається медична допомога.
На думку поліцейського, аварія сталася через несправні гальма.
Зазначається, що автобус із китайськими туристами їхав до міста Луанг Прабанг, коли пізно ввечері у понеділок упав з 30-метрової висоти.