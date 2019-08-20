У Лаосі автобус із туристами упав у прірву: 13 загиблих

У Лаосі автобус із туристами упав у прірву: 13 загиблих

Укрінформ
В результаті падіння у прірву туристичного автобуса у Лаосі загинуло щонайменше 13 людей, ще 31 особа постраждала.

Про це повідомляє AFP.

“Наразі виявлено 13 тіл. Ще двох шукають”, - сказав представник місцевої поліції.

Він додав, що 31 особі надається медична допомога.

Читайте також: На Черкащині іномарка влетіла в автобус, троє загиблих

На думку поліцейського, аварія сталася через несправні гальма.

Зазначається, що автобус із китайськими туристами їхав до міста Луанг Прабанг, коли пізно ввечері у понеділок упав з 30-метрової висоти.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-