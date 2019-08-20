У Лаосі автобус із туристами упав у прірву: 13 загиблих

В результаті падіння у прірву туристичного автобуса у Лаосі загинуло щонайменше 13 людей, ще 31 особа постраждала.

Про це повідомляє AFP. “Наразі виявлено 13 тіл. Ще двох шукають”, - сказав представник місцевої поліції. Він додав, що 31 особі надається медична допомога. Читайте також: На Черкащині іномарка влетіла в автобус, троє загиблих На думку поліцейського, аварія сталася через несправні гальма. Зазначається, що автобус із китайськими туристами їхав до міста Луанг Прабанг, коли пізно ввечері у понеділок упав з 30-метрової висоти.