На Черкащині іномарка влетіла в автобус, троє загиблих

На виїзді зі смт Чорнобай на Черкащині у неділю зіткнулися легковик із рейсовим автобусом. Внаслідок ДТП троє людей загинули і ще дев'ятеро травмувалися.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

"Дорожньо-транспортна пригода трапилась на виїзді з смт Чорнобай між автомобілем Daewoo Lanos та рейсовим автобусом “Богдан” сполученням “Миргород-Черкаси”. Унаслідок зіткнення водій та два пасажира автомобіля Daewoo Lanos загинули. Один пасажир легковика та вісім пасажирів автобуса отримали ушкодження різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

До деблокування загиблих з легковика залучалися рятувальники Чорнобаївського районного сектора Управління ДСНС України у Черкаській області, повідомила пресслужба відомства.