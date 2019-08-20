Трамп обіцяє не будувати свої фірмові хмарочоси у Гренландії

Президент США опублікував фотоколаж гренландського краєвиду, на якому розмістив хмарочос із написом TRUMP, - і пообіцяв не робити такого з найбільшим островом у світі.

Так Дональд Трамп пожартував у Twitter.

«Обіцяю, що не вчиню так із Гренландією», - підписав він жартівливу картинку.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 серпня 2019 р.

На колажі зображене узбережжя Гренландії з маленькими хатами, серед яких височіє гігантський золотий хмарочос із літерами TRUMP нагорі: приблизно такий вигляд мають численні будинки Трампа в США.

Як повідомлялося, президент США виявив зацікавленість у купівлі Гренландії, яка є частиною Данії.

Джерела в Білому домі повідомили, що Трамп неодноразово запитував радників, що для цього потрібно, і з цікавістю слухав дискусії стосовно геополітичного значення найбільшого у світі острова, а також його ресурсів. Крім іншого, обговорювалася тема розширення присутності військових США в Арктиці.

Читайте також: У Данії відреагували на ідею Трампа купити Гренландію

За інформацією ЗМІ, Трамп планує здійснити свій перший візит до Данії на початку наступного місяця.

Данські політики здебільшого зреагували на ідею купівлі президентом Трампом Гренландії або з усмішкою, або вельми негативно.