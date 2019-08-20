Трамп обіцяє не будувати свої фірмові хмарочоси у Гренландії
Так Дональд Трамп пожартував у Twitter.
«Обіцяю, що не вчиню так із Гренландією», - підписав він жартівливу картинку.
I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 серпня 2019 р.
На колажі зображене узбережжя Гренландії з маленькими хатами, серед яких височіє гігантський золотий хмарочос із літерами TRUMP нагорі: приблизно такий вигляд мають численні будинки Трампа в США.
Як повідомлялося, президент США виявив зацікавленість у купівлі Гренландії, яка є частиною Данії.
Джерела в Білому домі повідомили, що Трамп неодноразово запитував радників, що для цього потрібно, і з цікавістю слухав дискусії стосовно геополітичного значення найбільшого у світі острова, а також його ресурсів. Крім іншого, обговорювалася тема розширення присутності військових США в Арктиці.
За інформацією ЗМІ, Трамп планує здійснити свій перший візит до Данії на початку наступного місяця.
Данські політики здебільшого зреагували на ідею купівлі президентом Трампом Гренландії або з усмішкою, або вельми негативно.