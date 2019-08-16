У Данії відреагували на ідею Трампа купити Гренландію

Данські політики відреагували на ідею купівлі президентом США Дональдом Трампом Гренландії.

Зокрема колишній прем’єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен назвав це невдалим жартом.

"Це певно першоквітневий жарт… але він геть не по сезону!" - написав політик у Twitter.

Як зазначає видання New Straits Times Online, речник Данської народної партії Гренландії Серен Есперсен висловився про ймовірні наміри американського президента більш жорстко.

"Якщо він (Трамп – ред.) справді замислюється над цим, то це явний доказ того, що він з’їхав з глузду… Думка про продаж Данією 50 тисяч громадян Сполученим Штатам є абсолютним божевіллям", - сказав він.

"Я впевнений, що більшість у Гренландії вважає, що краще мати відносини з Данією, ніж із США у довгостроковій перспективі", - заявила член парламенту країни від Гренландії Ая Хемніц Ларсен.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп цікавився, що треба для того, щоб купити Гренландію, яка є частиною Данії, про що написала газета The Wall Street Journal.

Джерела в Білому домі повідомили, що Трамп неодноразово ставив радникам відповідне питання і з цікавістю слухав дискусії з приводу геополітичного значення цього острова, а також його ресурсів. Крім іншого, обговорювалася тема розширення присутності військовослужбовців США в Арктиці.

За інформацією ЗМІ, Трамп планує здійснити свій перший візит до Данії на початку наступного місяця.

Як відомом, Гренландія - автономна установча країна в складі Королівства Данія.