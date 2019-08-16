Трамп хотів би прикупити Гренландію — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп цікавився, що треба для того, щоб купити Гренландію, яка є частиною Данії.

Про це пише газета The Wall Street Journal.

Джерела в Білому домі повідомили, що Трамп неодноразово ставив радникам відповідне питання і з цікавістю слухав дискусії з приводу геополітичного значення цього острова, а також його ресурсів. Крім іншого, обговорювалася тема розширення присутності військовослужбовців США в Арктиці.

Трамп, відзначає WSJ, навіть попросив юрисконсульта американської адміністрації провести правову експертизу подібного проєкту.

Видання пише, що деякі радники Трампа бачать в покупці острова "швидкоплинне захоплення" американського Президента, яке навряд чи здійсниться.