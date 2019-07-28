Спека у Європі: хвиля може "зачепити" Гренландський льодовиковий щит

Північноєвропейські країни переживають рекордно теплі дні разом із рештою континенту.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У Норвегії 27 липня температура сягнула рекорду 1970 року. Температура в Лаксфорсі на півночі країни становила 35,6 градуса за Цельсієм – це дорівнює рекорду, зафіксованому у місті Несб'єн 50 років тому.

Норвезький метеорологічний інститут зафіксував так звані "тропічні ночі" в 20 різних локаціях на півдні країни. Це означає, що температура протягом усієї ночі не опускалася нижче 20 градусів тепла.

У сусідній Швеції спека в маленькому місті Маркусвінса на крайній півночі сягнула 34,8 градуса.

"Це найвища температура на далекій півночі з 1945 року і третя з усіх зафіксованих", – сказав метеоролог Йон Йорпеланд у коментарі AFP.

Раніше протягом цього тижня поліція у Фінляндії застерігала водіїв щодо лосів, які можуть вибігати на дорогу у пошуках води через дедалі сильнішу спеку.

Експерти вважають, що теплова хвиля може сунути в напрямку Гренландії, де становитиме загрозу для другого за розміром крижаного покрову Землі.

Рекордно високі температури останніми днями зафіксували також у Великій Британії, Франції, Бельгії, Німеччині, Люксембурзі і Нідерландах.

На початку липня Центральна геофізична лабораторія імені Бориса Срезневського встановила, що червень 2019 року був найтеплішим у Києві за останні 139 років.