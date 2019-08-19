Макрон відвідає Москву 9 травня наступного року

Президент Франції Еммануель Макрон прийняв запрошення президента Росії Володимира Путіна відвідати Москву 9 травня 2020 року з метою участі у заходах з нагоди 75-ї річниці Перемоги.

Про це президент Франції повідомив на пресконференції з Путіним у понеділок у резиденції Брегансон, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Наступного травня я буду з президентом Путіним, за його запрошенням, відзначати 75-ту річницю перемоги у Другій світовій війні», - заявив Макрон.

Він додав, що сторони повинні ухвалити довготермінові рішення подолання наявних розбіжностей.

Макрон також наголосив, що Європа нині повинна знову відродити свій суверенітет, і діалог між ЄС і РФ є ключовим і основоположний у цьому.

«Я вірю у нову геополітику», - також висловив переконання французький лідер.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Президент Франції Еммануель Макрон зустрів президента Росії Володимира Путіна у своїй літній резиденції форті Брегансон, що на Лазурному узбережжі.

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За програмою робочого візиту, сторони спочатку зроблять заяви для представників ЗМІ. Далі делегації візьмуть участь у робочій вечері та проведуть переговори.

У порядку денному переговорів – відновлення зустрічей на найвищому рівні у нормандському форматі, чого особливо прагне президент Франції, ситуація навколо Ірану та Сирії, а також двосторонні відносини.