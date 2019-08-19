Іран погрожує США "серйозними наслідками" у разі затримання його танкера
Про це заявив речник МЗС Ірану Аббас Мусаві, повідомляє AFP.
"Іран попередив американських представників через усі можливі канали… не робити такої помилки (затримання танкера - ред.), бо вона матиме серйозні наслідки", – заявив він.
Як повідомлялося, 4 липня британські морські піхотинці висадилися на Grace 1 біля берегів Гібралтару. Танкер перевозив 2,1 мільйона барелів іранської нафти, яку мали доправити в Сирію, попри санкції Євросоюзу.
Після цього Тегеран захопив в Ормузькій протоці танкер під прапором Великої Британії, звинувативши його в порушенні міжнародного морського права.
У зв'язку з цим США запропонували створити міжнародну комісію з безпеки судноплавства в Перській затоці.
16 серпня влада Гібралтару вирішила відпустити іранський танкер.
18 серпня уряд Гібралтару відхилив запит мін'юсту США щодо арешту іранського танкера Grace 1, пояснивши своє рішення розбіжностями у санкційному режимі ЄС та США.
Після цього іранський танкер Grace 1 вийшов з Гібралтару в Середземне море.
Про це свідчать дані публічної системи електронного моніторингу судноплавства Marine Traffic, повідомляє кореспондент Укрінформу.