Іранський танкер, якого не змогли арештувати США, залишив Гібралтар
Про це свідчать дані публічної системи електронного моніторингу судноплавання Marine Traffic, повідомляє кореспондент Укрінформу.
За інформацією ЗМІ, перед виходом зі стоянки поблизу Гібралтара, судно змінило назву з Grace 1 на Adrian Darya 1.
Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня, уряд Гібралтара відхилив запит мін'юсту США щодо арешту іранського танкера Grace 1, пояснивши своє рішення розбіжностями у санкційному режимі ЄС та США.
4 липня британські морські піхотинці висадилися на Grace 1 біля берегів Гібралтара. Танкер перевозив 2,1 мільйона барелів іранської нафти, яку мали доправити в Сирію, попри санкції Євросоюзу.
Після цього Тегеран захопив в Ормузькій протоці танкер під прапором Великої Британії, звинувативши його в порушенні міжнародного морського права.
У зв'язку з цим США запропонували створити міжнародну комісію з безпеки судноплавства в Перській затоці.
16 серпня влада Гібралтару вирішила відпустити іранський танкер.