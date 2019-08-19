Іранський танкер, якого не змогли арештувати США, залишив Гібралтар

Іранський танкер Grace 1, затриманий на початку липня за підозрою в постачанні нафти до Сирії, вийшов з Гібралтара в Середземне море.

Про це свідчать дані публічної системи електронного моніторингу судноплавання Marine Traffic, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За інформацією ЗМІ, перед виходом зі стоянки поблизу Гібралтара, судно змінило назву з Grace 1 на Adrian Darya 1.

Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня, уряд Гібралтара відхилив запит мін'юсту США щодо арешту іранського танкера Grace 1, пояснивши своє рішення розбіжностями у санкційному режимі ЄС та США.

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4 липня британські морські піхотинці висадилися на Grace 1 біля берегів Гібралтара. Танкер перевозив 2,1 мільйона барелів іранської нафти, яку мали доправити в Сирію, попри санкції Євросоюзу.

Після цього Тегеран захопив в Ормузькій протоці танкер під прапором Великої Британії, звинувативши його в порушенні міжнародного морського права.

У зв'язку з цим США запропонували створити міжнародну комісію з безпеки судноплавства в Перській затоці.

16 серпня влада Гібралтару вирішила відпустити іранський танкер.