Демонтаж електростанції у Британії залишив без світла понад 40 тисяч будинків
Про це повідомляє ВВС.
"До 49 тисяч будинків залишилися без світла, поки його не відновили о 08:20 (за місцевим часом - ред.)", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, інцидент стався у неділю, 18 серпня. Компанія Scottish and Southern Electricity Networks заявила, що під час знесення електростанції зачепило електричні кабелі, що призвело до загоряння.
За словами очевидця, полум'я "почалося з невеликої кількості диму, потім набуло яскраво-синього кольору у супроводі сильного шуму, і тільки потім — стало яскраво-помаранчевим".
Місцеві жителі публікували відео і фотографії інциденту в Twitter.
Dust from the demolition made the electrical cables massively flare up. Quite scary. #didcotpowerstation #didcot pic.twitter.com/zTEfE9j1bF— JonnyBiscuits🍪 (@jonnybiscuits) August 18, 2019
Як повідомлялося, у 2016 році на цій електростанції загинули чотири людини та п’ятеро людей отримали поранення після обвалення головної турбінної зали.