Лісові пожежі на Канарах: понад чотири тисячі евакуйованих
Про це повідомляє Daily Mail.
"Туристи були серед щонайменше 4000 людей, евакуйованих сьогодні через пожежі в Гран-Канарії", - йдеться у повідомленні.
Готелі в центрі курортного острова були закриті, оскільки поєднання високих температур і сильного вітру перетворило регіон на пустку.
Це третя подібна лісова пожежа на острові за тиждень, люди переміщуються в безпечне місце з 40 міст. Однак, як повідомили місцеві чиновники, основні туристичні райони вздовж узбережжя не постраждали.
Як зазначається, для боротьби з вогнем задіяні 700 пожежників, 200 солдатів та десять літаків і вертольотів.
У неділю, 18 серпня, ввечері пожежа, що спалахнула неподалік від міста Техеда, поділилася на два фронти.
За даними метеорологічного агентства AEMET, в неділю майже половина провінцій Іспанії перебували в стані бойової готовності через високий ризик пожеж.