Лісові пожежі на Канарах: понад чотири тисячі евакуйованих

На одному з Канарських островів - Гран-Канарія - через лісові пожежі евакуювали чотири тисячі осіб.

Про це повідомляє Daily Mail.

"Туристи були серед щонайменше 4000 людей, евакуйованих сьогодні через пожежі в Гран-Канарії", - йдеться у повідомленні.

Готелі в центрі курортного острова були закриті, оскільки поєднання високих температур і сильного вітру перетворило регіон на пустку.

Це третя подібна лісова пожежа на острові за тиждень, люди переміщуються в безпечне місце з 40 міст. Однак, як повідомили місцеві чиновники, основні туристичні райони вздовж узбережжя не постраждали.

Як зазначається, для боротьби з вогнем задіяні 700 пожежників, 200 солдатів та десять літаків і вертольотів.

У неділю, 18 серпня, ввечері пожежа, що спалахнула неподалік від міста Техеда, поділилася на два фронти.

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За даними метеорологічного агентства AEMET, в неділю майже половина провінцій Іспанії перебували в стані бойової готовності через високий ризик пожеж.