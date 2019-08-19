У бою між проурядовими групами в Ємені загинули 30 осіб

На південному заході Ємену сталися сутички між двома проурядовими угрупованнями, в результаті вбито не менше 30 осіб.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на органи безпеки Ємену.

"З 15 серпня члени двох озброєних угруповань в районі Алберин у провінції Таїз вступили в запеклу перестрілку, загинули 30 осіб, зараз сутичка ще триває", - йдеться в повідомленні.

Влада провінції заявляє, що сутичка сталася через розбіжності щодо кандидата на посаду голови району у військових справах. Наголошується, що раніше обидва угруповання воювали проти хуситів.

Як повідомили кореспонденту Сіньхуа медики, серед 30 загиблих не тільки члени угруповань, а й троє мирних мешканців. Також унаслідок бою постраждали кількадесят людей.

Фото: АА