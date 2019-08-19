ООН ушанувала памʼять Кофі Аннана в річницю його смерті

У неділю, 18 серпня, ООН нагадала про перші роковини від дня смерті колишнього генерального секретаря організації Кофі Аннана, назвавши його "провідником добра" у світі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ООН у Twitter.

"У неділю минув рік від смерті колишнього генерального секретаря ООН Кофі Аннана, до якого так багато людей у всьому світі ставляться, як до провідника добра", - зазначається в дописі.

Sunday marks one year since the passing of former UN Secretary-General @kofiannan, regarded by so many around the world as a guiding force for good.



Today, and every day, we remember him. https://t.co/flkeJ4yYrz pic.twitter.com/rFaeeyqpXT — United Nations (@UN) 18 серпня 2019 р.

В організації наголосили, що завжди пам’ятають свого видатного генсека.

Кофі Атта Аннан (1938 - 2018) був генеральним секретарем ООН у 1997-2006 рр. Виходець з Гани, Аннан почав свою дипломатичну кар’єру в ООН ще 1962 року. Він відомий своєю рішучою позицією щодо захисту принципів Статуту ООН, зокрема у питаннях прав людини.

1999 року Аннан висловив ідею гуманітарної інтервенції - необхідної силової дії ООН для захисту людей від репресій та геноциду, таких як масові вбивства в Руанді та боснійській Сребрениці.

2001 року Аннан та ООН отримали Нобелівську премію миру за заснування фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією для країн, що розвиваються.