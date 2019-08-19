ООН ушанувала памʼять Кофі Аннана в річницю його смерті

ООН ушанувала памʼять Кофі Аннана в річницю його смерті

Укрінформ
У неділю, 18 серпня, ООН нагадала про перші роковини від дня смерті колишнього генерального секретаря організації Кофі Аннана, назвавши його "провідником добра" у світі. 

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ООН у Twitter

"У неділю минув рік від смерті колишнього генерального секретаря ООН Кофі Аннана, до якого так багато людей у всьому світі ставляться, як до провідника добра", - зазначається в дописі. 

В організації наголосили, що завжди пам’ятають свого видатного генсека. 

Кофі Атта Аннан (1938 - 2018) був генеральним секретарем ООН у 1997-2006 рр. Виходець з Гани, Аннан почав свою дипломатичну кар’єру в ООН ще 1962 року.  Він відомий своєю рішучою позицією щодо захисту принципів Статуту ООН, зокрема у питаннях прав людини. 

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1999 року Аннан висловив ідею гуманітарної інтервенції - необхідної силової дії ООН для захисту людей від репресій та геноциду, таких як масові вбивства в Руанді та боснійській Сребрениці. 

2001 року Аннан та ООН отримали Нобелівську премію миру за заснування фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією для країн, що розвиваються. 

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