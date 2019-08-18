Повені в Індії: з початку літа загинули понад тисячу людей

З червня цього року через повені в Індії загинуло понад тисячу людей.

Про це повідомляє DW з посиланням на "міністерство рідного краю" Індії.

"У дев'яти регіонах, головним чином на північному сході і на заході країни, зливи забрали життя 1 038 людей", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у штаті Махараштра загинули 245 людей, в Кералі - 155, в Західній Бенгалії - 154, у Біхарі - 130.

Відзначається, що більшість жертв потонули, загинули через зсуви або обвалення будівель.

Повені в Індії були викликані мусонними зливами. Сезон дощів, як правило, триває в цьому регіоні до вересня.