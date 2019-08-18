Індійські силовики затримали в Кашмірі понад 4 тисячі осіб — ЗМІ

Індійські силовики затримали щонайменше 4 тисячі людей у Кашмірі через побоювання виникнення заворушень в регіоні після того як Нью-Делі скасував 5 серпня особливий статус штату Джамму і Кашмір, прописаний у конституції Індії.

Про це повідомляє AFP із посиланням на урядові джерела.

“Тисячі людей було затримано в індійському Кашмірі через побоювання заворушень в регіоні після того як Нью-Делі скасував два тижні тому особливий статус регіону”, - йдеться у повідомленні.

За словами одного з чиновників, йдеться про щонайменше 4 тисячі людей, які були затримані за спеціальним законом, який дозволяє індійським органам ув'язнювати будь кого до двох років без висунення звинувачень і без суду.

Він додав, що більшість затриманих були вивезені з Кашміру через переповнені в'язниці.

Як відомо, 5 серпня індійський уряд скасував особливий статус штату Джамму і Кашмір, прописаний у конституції Індії. Водночас було накладено обмеження на дротовий і мобільний телефонний зв'язок, інтернет, а також заборонені мирні зібрання.

Офіційний Ісламабад назвав дії індійської влади "незаконними".

Кашмір - єдиний штат Індії, населений переважно мусульманами. Значна частина жителів штату виступає за приєднання до Пакистану. Радикально налаштовані особи постійно поповнюють лави збройних формувань, що намагаються за допомогою насильницьких дій домогтися виходу штату зі складу Індії.

У відповідь індійська влада придушує будь-які прояви сепаратизму, застосовуючи армію та сили безпеки. Наслідком тривалого кривавого протистояння стала загибель десятків тисяч людей, переважно мирних жителів. Суперечка за контроль над Кашміром уже кілька разів призводила до воєн між Пакистаном та Індією.