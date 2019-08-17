У штаті Джамму і Кашмір частково відновили телефонний зв’язок

"Стаціонарні телефонні послуги були відновлені в частині штату Кашмір в суботу, хоча відновлення всіх інших ліній зв'язку може зайняти тижні", -заявили індійські чиновники.

Кашмір перебуває під обмеженням безпеки та комунікацій протягом майже двох тижнів, відколи федеральний уряд Індії вирішив обмежити автономію регіону з мусульманською більшістю.

Обмеження щодо комунікацій, зібрань та подорожей, які спочатку були встановлені в усьому регіоні Джамму та Кашмір, значною мірою було полегшено в регіоні Джамму, де раніше було відновлено інтернет-сервіс, заявили індійські чиновники.

Як відомо, 5 серпня індійський уряд скасував особливий статус штату Джамму і Кашмір, прописаний у конституції Індії. Водночас було накладено обмеження на дротовий і мобільний телефонний зв'язок, інтернет, а також заборонені мирні зібрання.

Офіційний Ісламабад назвав дії індійської влади "незаконними".

Кашмір - єдиний штат Індії, населений переважно мусульманами. Значна частина жителів штату виступає за приєднання до Пакистану. Радикально налаштовані особи постійно поповнюють лави збройних формувань, що намагаються за допомогою насильницьких дій домогтися виходу штату зі складу Індії.

У відповідь індійська влада придушує будь-які прояви сепаратизму, застосовуючи армію та сили безпеки. Наслідком тривалого кривавого протистояння стала загибель десятків тисяч людей, переважно мирних жителів. Суперечка за контроль над Кашміром уже кілька разів призводила до воєн між Пакистаном та Індією.