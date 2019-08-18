У піцерії під Парижем офіціанта застрелили через повільне обслуговування

“Клієнт застрелив офіціанта у піцерії поблизу Парижа, ймовірно розлютившись, що його змусили чекати на сандвіч”, - йдеться у повідомленні.

Інцидент стався у п'ятницю ввечері в муніципалітеті Нуазі-ле-Гран, що за 15 км від Парижа.

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Зазначається, що спроби реанімувати 28-річного офіціанта були безуспішними, він помер на місці.

Сам стрілець утік після пострілу в невідомому напрямку.

Поліція відкрила справу й розслідує вбивство.