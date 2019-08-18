У піцерії під Парижем офіціанта застрелили через повільне обслуговування
Укрінформ
У муніципалітеті Нуазі-ле-Гран, поблизу Парижа, відвідувач піцерії застрелив офіціанта через те, що його сандвіч надто довго готували.
Про це повідомляє AFP.
“Клієнт застрелив офіціанта у піцерії поблизу Парижа, ймовірно розлютившись, що його змусили чекати на сандвіч”, - йдеться у повідомленні.
Інцидент стався у п'ятницю ввечері в муніципалітеті Нуазі-ле-Гран, що за 15 км від Парижа.
Зазначається, що спроби реанімувати 28-річного офіціанта були безуспішними, він помер на місці.
Сам стрілець утік після пострілу в невідомому напрямку.
Поліція відкрила справу й розслідує вбивство.