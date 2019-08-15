На Сумщині ексміліціонеру дали 14 років за вбивство колеги у зоні АТО

За вбивство колеги в зоні проведення бойових дій на Донбасі колишній міліціонер із Сумщини проведе за ґратами 14 років.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила прес-секретар прокуратри Сумської області Наталія Науменко.

«У ході слідства встановлено та доведено в суді, що рота патрульної служби міліції особливого призначення «Суми» перебувала в зоні проведення бойових дій на сході країни. Подія сталась 28 лютого 2015 року в місті Слов'янськ Донецької області. Того дня між двома міліціянтами виникла суперечка, під час якої підлеглий із табельної зброї застрелив командира взводу. Від отриманих поранень капітан міліції помер», - зазначила Науменко.

За вироком Зарічного районного суду міста Суми від 21 січня 2019 року обвинуваченого визнано винним за ч. 1 cт. 115 (умисне вбивство) КК України та призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Читайте також: Суд заарештував без права на заставу підозрюваного у вбивстві Діани Хірненко

Обвинувачений не погодився з таким рішенням суду і оскаржив його.

Рішенням Полтавського апеляційного суду від 15 серпня 2019 року вирок суду першої інстанції залишено без змін, засудженого взяли під варту в залі суду.