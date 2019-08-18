Пацієнт у психіатричній лікарні в Румунії вбив 4 хворих, ще 9 отримали тяжкі травми

Трагічний випадок стався в психіатричній лікарні Сепока румунського повіту Бузеу: в ніч з суботи на неділю один з хворих вбив чотирьох пацієнтів цієї ж лікарні, ще 9 осіб травмовані і знаходяться у реанімації.

Інформацію про це підтвердили в інспектораті з надзвичайних ситуацій повіту Бузеу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«За попередніми даними поліції, 38-річний пацієнт лікарні Сепока металевим предметом вбив чотирьох пацієнтів. Ще дев'ять осіб отримали важкі травми і знаходяться в реанімаційному відділенні. Винуватець трагедії був затриманий при спробі втекти з лікарні», - йдеться в повідомленні.

Затриманого було доставлено в повітове управління поліції, де з'ясовуються всі обставини трагічного інциденту.

За розпорядженням міністра охорони здоров'я Румунії Соріна Пинтя, в лікарню направлені співробітники Контрольної гвардії при Кабінеті міністрів для проведення в психіатричній лікарні відповідних перевірок.