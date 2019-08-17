Атака на мечеть в Осло: підозрюваний почав давати свідчення

Обвинувачений у тероризмі, вбивстві та спробі вбивства 21-річний громадянин Норвегії Філіп Мансхаус, який, за версією слідства, близько тижня тому скоїв напад на мечеть "Аль-Нур" в передмісті Осло, після допиту підтвердив правильність викладених прокуратурою фактів.

Про це повідомила його адвокат Унні Фріс, передає DW.

При цьому адвокат, однак, обмовилася, що формально її клієнт поки не визнав себе винним за вказаними статтями.

"Я не можу коментувати суть висловлювань. Тим не менше я можу сказати, що він сьогодні (у п'ятницю. - Ред.) дав свідчення. Все пройшло добре", - наголосила захисник. Її слова наводить норвезька газета Dagbladet.

За словами Фріс, її підзахисний почав співпрацювати зі слідством після триразової відмови спілкуватися з поліцією.

"Його пояснення зробили важливий внесок у продовження розслідування", - у свою чергу заявив прокурор Пол-Фредрік Йорт Крабі. Він додав, що, за його враженням, подібне рішення було прийнято "абсолютно добровільно, без примусу з боку правоохоронних органів.

У суботу, 10 серпня, чоловік, який мав при собі мінімум дві одиниці вогнепальної зброї, увірвався в мечеть в передмісті Осло і відкрив безладну стрілянину по присутніх. В результаті нападу був поранений 65-річний відвідувач мечеті, який зміг знешкодити нападника.

Обвинувачений також підозрюється у вбивстві своєї 17-річної зведеної сестри. За даними ЗМІ, у дівчини — китайське коріння, її удочерила жінка, яка перебуває у цивільному шлюбі з батьком поідозрюваного. За версією слідства, мотивом для її вбивства стало або те, що вона знала про підготовку атаки на мечеть та намагалася запобігти її, або расистські мотиви.

Із 12 серпня Філіп Мансхаус утримується в слідчому ізоляторі за ухвалою суду.