У столиці Бангладеш пожежа знищила 15 тисяч будинків

Унаслідок пожежі в бідних кварталах столиці Бангладеш Дакки без даху над головою лишилися 50 тисяч людей.

Про це повідомляє BBC.

"Масштабна пожежа, яка охопила нетрі столиці Бангладеш міста Дакка, залишила без даху над головою 50 тисяч людей", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що вогнем знищено близько 15 тисяч будинків.

Поширенню полум'я сприяло те, що більшість будинків були покриті пластиковими матеріалами.

Тільки дивом ніхто не загинув, хоча декілька людей постраждали.

Причини пожежі встановлюються.