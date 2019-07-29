Паводки у Бангладеші: десятки загиблих, мільйони постраждалих

Масштабні паводки у Бангладеші призвели до загибелі 75 людей й відселення тисяч родин.

Про це із посиланням на дані міністерства надзвичайних ситуацій Бангладеша, пише Сіньхуа.

Зазначається, що внаслідок паводків, які вразили 28 регіонів із 64-ох, постраждали більше 6 млн осіб. Сезонні зливи та спричинені ними розливи річок зумовили численні зсуви ґрунту.

Державні служби проводять по всій країні рятувальні операції, поширюють гуманітарну допомогу та підтримують комунальні центри, в яких отримали притулок тисячі вимушено переселених родин.

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Сіньхуа додає, що паводки також спричинили вагомі збитки сільському господарству й транспортній інфраструктурі держави.