Паводки у Бангладеші: десятки загиблих, мільйони постраждалих
Укрінформ
Масштабні паводки у Бангладеші призвели до загибелі 75 людей й відселення тисяч родин.
Про це із посиланням на дані міністерства надзвичайних ситуацій Бангладеша, пише Сіньхуа.
Зазначається, що внаслідок паводків, які вразили 28 регіонів із 64-ох, постраждали більше 6 млн осіб. Сезонні зливи та спричинені ними розливи річок зумовили численні зсуви ґрунту.
Державні служби проводять по всій країні рятувальні операції, поширюють гуманітарну допомогу та підтримують комунальні центри, в яких отримали притулок тисячі вимушено переселених родин.
Сіньхуа додає, що паводки також спричинили вагомі збитки сільському господарству й транспортній інфраструктурі держави.