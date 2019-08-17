У Росії маршрутка врізалася в будинок: один загиблий, десятки постраждалих

У російському місті Перм у суботу маршрутка врізалася в будинок. Одна людина загинула, 32 постраждали.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Пермського краю.

"За інформацією Міністерства охорони здоров'я Пермського краю, один пасажир загинув, госпіталізовано 32 постраждалі, з них 10 дітей (дев'ятеро у стані середнього ступеня тяжкості, одна дитина у тяжкому стані), 22 дорослих (п'ятеро з них у тяжкому стані)", - йдеться у повідомленні.