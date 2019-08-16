На Кубі п'ять людей загинули від удару блискавки на пляжі

П'ятеро людей загинули від удару блискавки на пляжі у провінції Маябеке на Кубі.

Про це інформує газета Granma.

"Внаслідок сильного ураження електричним струмом у цей четвер, близько 3:30 за місцевим часом, на пляжі Ла-Пунтілья у місті Санта-Крус-дель-Норте, провінції Маябеке загинули п'ять людей, серед яких двоє дорослих та троє дітей", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ще один підліток був доставлений до лікарні. Куба вважається одним з регіонів, з найбільшим ураженням блискавками у світі, враховуючи великий показник електризованості під час негоди в острівній країні.