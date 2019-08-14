Блискавки на Чернігівщині “підпалили” п’ять будівель

Розряди блискавок на Чернігівщині під час негоди ввечері 13 серпня спричинили щонайменше 5 пожеж у житловому секторі сільської місцевості.

Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"В с. Володимирівка Городнянського району, в господарстві по вул. Миру, 29 о 18 год. 22 хв. 13 серпня сталася пожежа господарської будівлі (5х10 м, стіни дерев'яні, покрівля металева). Вогнем знищено будівлю. Причина - розряд блискавки. Збитки встановлюються", - йдеться в інформаційному зведенні.

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Також від блискавок постраждали ще одна господарська споруда та три житлові будинки у різних районах.