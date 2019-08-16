Штати закриють власний аналог ЧАЕС

Влада США вирішила закрити атомну електростанцію Трі-Майл-Айленд у місті Міддлтаун, штату Пенсильванія, на якій 30 років тому сталася одна з найбільших аварій в історії ядерної енергетики.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Аварія на Трі-Майл-Айленд налаштувала суспільство проти ядерної енергії. Зараз горезвісний комплекс закривається, хоча дехто каже, що він усе ще має працювати", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, власник АЕС компанія Exelon Corp планує закрити всі потужності станції "Трі-Майл-Айленд" ще за 15 років до того, як закінчиться термін дії її ліцензії.

Один реактор цієї АЕС був вимкнений через аварію 1979 року.

Загалом, уже сім атомних електростанцій у США припинили роботу починаючи з 2013 року, оголошено про плани закрити ще декілька.

Аварія на АЕС Трі-Майл-Айленд сталася 28 березня 1979 року. До Чорнобильської катастрофи, що трапилася через сім років, вона вважалася найбільшою в історії світової ядерної енергетики і досі вважається найважчою ядерною аварією в США, в ході її була серйозно пошкоджена активна зона реактора, частина ядерного палива розплавилася.