Розтин показав, що у мільярдера Епштейна була зламана шия - ЗМІ

Розтин показав, що у мільярдера Джеффрі Епштейна, який вчинив самогубство у нью-йоркській в'язниці, були численні переломи кісток шиї.

Про це повідомляє USA Today.

«Джеффрі Епштейн, який помер на минулих вихідних після того, як його виявили без свідомості в камері в'язниці в Нью-Йорку, зазнав багаторазових переломів кісток шиї, включаючи під'язикову кістку біля «адамового яблука», що може статися в результаті повішення або удушення», - йдеться у повідомленні.

Причину смерті мільярдера не оголошено, але за словами джерела, поінформованого щодо ситуації, Епштейн був виявлений камері з простирадлом на шиї.

Як повідомлялося, минулого тижня стало відомо, що фінансист Джеффрі Епштейн, обвинувачений у сексуальній експлуатації дітей, наклав на себе руки у тюремній камері.

Точні обставини його смерті невідомі.

Епштейна було заарештовано 6 липня в аеропорту Тетерборо, його було обвинувачено в розбещенні неповнолітніх і торгівлі дітьми. Епштейн не визнав себе винним, його тримали під вартою без можливості звільнення під заставу.

Минулого місяця Епштейна було знайдено в напівнепритомному стані в його камері з ушкодженнями шиї.