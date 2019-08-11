Американський фінансист, якого обвинувачують у торгівлі дітьми, наклав на себе руки

Фінансист Джеффрі Епштейн, обвинувачений у сексуальній експлуатації дітей, наклав на себе руки.

Про це повідомляє BBC.

«Фінансиста Джеффрі Епштейна було знайдено мертвим у його тюремній камері», - йдеться в повідомленні.

Його тіло було виявлено о 07:30 за місцевим часом у суботу в Нью-Йорку. Точні обставини його смерті невідомі.

Епштейна було заарештовано 6 липня в аеропорту Тетерборо, його було обвинувачено в розбещенні неповнолітніх і торгівлі дітьми. Епштейн не визнав себе винним, його тримали під вартою без можливості звільнення під заставу.

Минулого місяця Епштейна було знайдено в напівнепритомному стані в його камері з ушкодженнями шиї.