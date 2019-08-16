Президент Індонезії офіційно запропонував перенести столицю на Калімантан

Президент Індонезії Джоко Відодо запропонував парламенту план перенесення столиці з Джакарти, що на острові Ява, на сусідній острів Калімантан.

Про це повідомляє Aljazeera.

"Я прошу вашого дозволу на переїзд нашої національної столиці на Калімантан", - сказав Відодо, який у жовтні складе присягу після переобрання на квітневих президентських виборах.

Як зазначається, Джакарта через своє розташування періодично затоплюється. Крім того, за даними уряду, лише чотири відсотки стічних вод Джакарти очищуються, забруднюючи річки та ґрунтові води.

Раніше міністр національного розвитку країни Бамбанг Броджонегоро заявляв, що влада Індонезії планує у 2024 році розпочати процес перенесення столиці. Уряд почне будувати необхідну інфраструктуру з 2021 по 2023 роки після остаточного затвердження планів про переїзд.

Влада оцінює проект перенесення столиці в 32,5 млрд доларів.