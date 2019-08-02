В Індонезії стався потужний землетрус, існує загроза цунамі

Агентство метеорології, геофізики та кліматології Індонезії попередило про ймовірність цунамі після землетрусу магнітудою 7 біля острова Суматра.

Про це повідомляє Express.

“Індонезія видала попередження про цунамі після землетрусу магнітудою 7 біля індонезійського острову Суматра”, - йдеться у повідомленні.

За даними Геологічної служби США, епіцентр стихійного лиха був зафіксований на глибині 59 км, за 227 км від міста Телук, що на острові.

Нині немає повідомлень про постраждалих або завданої шкоди.

Зазначається, що Індонезія знаходиться у Тихоокеанському вогняному колі, де землетруси часте явище.

Як повідомлялося, 28 вересня 2018 року на індонезійському острові Сулавесі стався землетрус магнітудою 7,5. Тоді загинуло понад 1500 осіб, ще понад 2500 людей постраждали.