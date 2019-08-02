Неспокійна земля: Чилі струсонуло втретє за добу
Укрінформ
У Чилі стався землетрус магнітудою 5,4 бали - вже третій за минулу добу.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Зазначається, що епіцентр землетрусу залягав у Тихому океані неподалік прибережного міста Сан-Антоніо, що за 100 км від столиці країни Сантьяго.
Інформації про руйнування чи постраждалих не надходило. Так само не було офіційного попередження про загрозу цунамі.
Це вже третій за добу землетрус поблизу Сан-Антоніо. За кілька годин до того тут були зафіксовані підземні поштовхи силою 6,8 та 4,9 бала.