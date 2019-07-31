Біля берегів Сальвадору зафіксували потужні підземні поштовхи

“Потужний землетрус магнітудою 5,9 стався сьогодні о 6.54 біля узбережжя Сальвадору”, - йдеться у повідомленні.

Нині немає інформації щодо постраждалих або завданої шкоди.

Епіцентр був зафіксований за 47 км від берега міста Ла Лібертад.

У місцевій Нацгвардії заявили, що загрози цунамі немає.

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Зазначається, що вчора в цьому районі стався також землетрус - магнітудою 4,5.

Як повідомлялося, сьогодні на грецькому острові Крит стався землетрус магнітудою 5,3.