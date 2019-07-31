Біля берегів Сальвадору зафіксували потужні підземні поштовхи
Укрінформ
Біля узбережжя Сальвадору стався землетрус магнітудою 5,9.
Про це повідомляє Express із посиланням на Геологічну службу США.
“Потужний землетрус магнітудою 5,9 стався сьогодні о 6.54 біля узбережжя Сальвадору”, - йдеться у повідомленні.
Нині немає інформації щодо постраждалих або завданої шкоди.
Епіцентр був зафіксований за 47 км від берега міста Ла Лібертад.
У місцевій Нацгвардії заявили, що загрози цунамі немає.
Зазначається, що вчора в цьому районі стався також землетрус - магнітудою 4,5.
Як повідомлялося, сьогодні на грецькому острові Крит стався землетрус магнітудою 5,3.