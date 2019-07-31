На Криті стався потужний землетрус
Укрінформ
На грецькому острові Крит стався землетрус магнітудою 5,3.
Про це повідомляє Ekathimerini.
“У середу на грецькому острові Крит стався землетрус магнітудою 5,3”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, стихійне лихо трапилося о 7:39 на північному заході острову на глибині у 170 км.
Наразі немає інформації щодо постраждалих або завданої шкоди. Проте, за даними ЗМІ, землетрус був відчутний по всьому Криту, де відпочивають багато туристів.
Як повідомлялося, 20 липня унаслідок землетрусу силою 5,1 бала, який стався в Афінах, чотири особи дістали поранення.
Фото: www.ekathimerini.com