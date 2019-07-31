На Криті стався потужний землетрус

“У середу на грецькому острові Крит стався землетрус магнітудою 5,3”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, стихійне лихо трапилося о 7:39 на північному заході острову на глибині у 170 км.

Наразі немає інформації щодо постраждалих або завданої шкоди. Проте, за даними ЗМІ, землетрус був відчутний по всьому Криту, де відпочивають багато туристів.

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Як повідомлялося, 20 липня унаслідок землетрусу силою 5,1 бала, який стався в Афінах, чотири особи дістали поранення.

Фото: www.ekathimerini.com