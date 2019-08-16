Європейський центробанк атакували хакери

На один із веб-сайтів Європейського центрального банку (ЄЦБ) було здійснено хакерську атаку, в результаті якої могла бути вкрадена конфіденційна інформація.

Про це йдеться в заяві ЄЦБ, повідомляє Bloomberg.

«Європейський центральний банк заявив, що один із його веб-сайтів був зламаний сторонніми людьми, які, можливо, вкрали приватну інформацію, включаючи контактні дані», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, хакери встановили вірусне програмне забезпечення на зовнішній сервер, на якому розміщений Інтегрований словник банківських звітів (BIRD).

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Унаслідок цього адреси електронної пошти, інформація про імена та посади 481 передплатника бюлетеня BIRD, можливо, були вкрадені хакерами, зазначає ЄЦБ.

Раніше повідомлялося, що аналітичний центр European Values нещодавно став ціллю російських хакерів.