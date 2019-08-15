Microsoft зізналася у прослуховуванні користувачів

Стало відомо, що співробітники або підрядники корпорації Microsoft могли негласно прослуховувати аудіозаписи, у тому числі особистого характеру, зроблені через сервіси Cortana і Skype Translator.

Про це портал Vice.

Факт доступу до файлів і введені у зв'язку з цим зміни в політиці конфіденційності визнав у листі адресованому журналістам інтернет-видання електронною поштою, представник Microsoft.

"У зв'язку з недавніми обговореннями ми дійшли висновку, що можемо набагато успішніше виконувати нашу роботу, якщо будемо конкретно вказувати на те, що люди можуть час від часу мати доступ до аудіозаписів", – мовиться у відповіді представника Microsoft.

Зокрема він зазначив, що відповідні зміни вже внесено до політики конфіденційності корпорації.

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Портал Vice уточнив, що раніше в політиці конфіденційності Microsoft не було чіткої вказівки на те, що співробітники корпорації можуть мати доступ до записів розмов користувачів. Тепер же в політиці конфіденційності з'явилася вказівка ​​на те, що "обробка особистих даних включає як автоматичні методи, а також може відбуватися вручну (з використанням співробітників)".

Нагадаємо: раніше корпорації Apple, Google, а зовсім недавно і Facebook Facebook зізнався у прослуховуванні голосових повідомлень користувачів. Вони також призупинили допуск своїх співробітників до таких аудіоматеріалів.