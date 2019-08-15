Ірландський аеропорт призупинив роботу через інцидент з Boeing

Аеропорт Шеннон в Ірландії тимчасово припинив роботу внаслідок диму з літака Boeing 763.

Про це повідомляє аеропорт у Twitter.

“Ми можемо підтвердити, що в аеропорту Шеннон стався інцидент з літаком Boeing 763. Робота аеропорту тимчасово призупинена”, - йдеться у повідомленні.

В аеропорту долали, що всі пасажири й екіпаж літака були евакуйовані, а на місці працюють пожежники.

⚠️Airport Notice⚠️

We can confirm that an incident has occurred at Shannon Airport involving a Boeing 763 aircraft.



Emergency services are in attendance. All passengers and crew have disembarked.



Airport operations temporarily suspended.



More information to follow. pic.twitter.com/K7y5HepYT5 — Shannon Airport (@ShannonAirport) 15 серпня 2019 р.

Як повідомляє суспільний ірландський мовник RTE, літак Boeing 767-300, на якому зафіксували задимлення, належить американській чартерній авіакомпанії Omni Air International, яка перевозить військових та посадових осіб США.

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Зазначається, що диспетчери повітряного руху помітили полум’я та дим, коли літак рухався злітно-посадковою смугою.

Згодом пожежу загасили.

Фото: Twitter Shannon Airport