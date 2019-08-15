Ірландський аеропорт призупинив роботу через інцидент з Boeing

Ірландський аеропорт призупинив роботу через інцидент з Boeing

Фото
Укрінформ
Аеропорт Шеннон в Ірландії тимчасово припинив роботу внаслідок диму з літака Boeing 763.

Про це повідомляє аеропорт у Twitter.

“Ми можемо підтвердити, що в аеропорту Шеннон стався інцидент з літаком Boeing 763. Робота аеропорту тимчасово призупинена”, - йдеться у повідомленні.

В аеропорту долали, що всі пасажири й екіпаж літака були евакуйовані, а на місці працюють пожежники.

Як повідомляє суспільний ірландський мовник RTE, літак Boeing 767-300, на якому зафіксували задимлення, належить американській чартерній авіакомпанії Omni Air International, яка перевозить військових та посадових осіб США.

Читайте також: В Японії через тайфун скасували понад 760 авіарейсів

Зазначається, що диспетчери повітряного руху помітили полум’я та дим, коли літак рухався злітно-посадковою смугою.

Згодом пожежу загасили.

Фото: Twitter Shannon Airport

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-