Ірландський аеропорт призупинив роботу через інцидент з Boeing
Про це повідомляє аеропорт у Twitter.
“Ми можемо підтвердити, що в аеропорту Шеннон стався інцидент з літаком Boeing 763. Робота аеропорту тимчасово призупинена”, - йдеться у повідомленні.
В аеропорту долали, що всі пасажири й екіпаж літака були евакуйовані, а на місці працюють пожежники.
⚠️Airport Notice⚠️— Shannon Airport (@ShannonAirport) 15 серпня 2019 р.
We can confirm that an incident has occurred at Shannon Airport involving a Boeing 763 aircraft.
Emergency services are in attendance. All passengers and crew have disembarked.
Airport operations temporarily suspended.
More information to follow. pic.twitter.com/K7y5HepYT5
Як повідомляє суспільний ірландський мовник RTE, літак Boeing 767-300, на якому зафіксували задимлення, належить американській чартерній авіакомпанії Omni Air International, яка перевозить військових та посадових осіб США.
Зазначається, що диспетчери повітряного руху помітили полум’я та дим, коли літак рухався злітно-посадковою смугою.
Згодом пожежу загасили.
Фото: Twitter Shannon Airport