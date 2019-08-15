У США 13 штатів судитимуться з адміністрацією Трампа через Green Card

«Штати подають позов до міністерства національної безпеки через нове правило, яке розширює можливості уряду забороняти в'їзд або Green Card легальним іммігрантам на основі використання державних послуг, таких як талони на їжу та Medicaid», - йдеться у повідомленні.

Фергюсон заявив, що це правило є незаконним, оскільки воно змінює "давнє значення" терміну "державна відповідальність", аргументуючи це тим, що нововведення порушує Закон про імміграцію та громадянство.

Позов також підтримав губернатор Вашингтона Джей Інслі.

«Вашингтон завжди буде підтримувати іммігрантів, і ніякі дії з боку адміністрації Трампа, ні справами, ні словами, не зможуть це змінити», - сказав Інслі.

Як повідомлялося, адміністрація американського президента Дональда Трампа запроваджує нові правила, що можуть ускладнити отримання легального статусу в США для деяких категорій іммігрантів. Вони набувають чинності 15 жовтня.