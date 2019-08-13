США посилюють вимоги до претендентів на грін-карт

«Адміністрація Трампа в понеділок оголосила про нову політику, яка перешкоджатиме іммігрантам, що вже знаходяться в США, отримувати постійне місце проживання або громадянство, якщо вони використовуватимуть державні пільги, такі як Medicaid, талони на їжу або допомогу на житло», - йдеться у повідомленні.

Відповідно до нових директив, особами, які потребують державного забезпечення, вважаються ті, хто з більшою ймовірністю буде отримувати допомогу протягом більш ніж 12 місяців за трирічний період. Якщо хтось отримує два види допомоги, це вважається за два місяці.

За словами в.о. директора Служби громадянства та імміграції США Кена Кучінеллі, нова політика сприятиме «самостійності та самодостатності тих, хто прагне приїхати до США або залишитися там».

Він додав, що адміністрація Трампа хоче уникнути ситуацій, коли люди, які коригують свій статус, в майбутньому стають залежними від суспільних благ.

Водночас Кучінеллі наголосив, що нове правило не впливає на імміграційні програми для біженців та шукачів притулку, засновані на гуманітарній основі, та містить винятки для жертв торгівлі людьми та жертв домашнього насильства.

Федеральне законодавство США вже сьогодні зобов'язує охочих отримати посвідку на проживання довести, що вони не стануть тягарем для держави і не опиняться на державному піклуванні.

Trump's public charge rule is a xenophobic and CLASSIST attack on immigrants. It won't go into effect until October 15, and we'll keep fighting it so ALL immigrants can lead healthy and safe lives.



Background on the DHS public charge rule here ⬇️https://t.co/aWlAiuiMku — New York Immigration Coalition (@thenyic) August 12, 2019

Білий дім прагне реформувати імміграційну систему таким чином, щоб найбільша увага приділялася професійним навичкам іммігрантів, а не возз'єднанню сімей.

Trump's "public charge" regulation is designed to redefine our legal immigration system to disenfranchise communities of color & favor the white and wealthy.



We're suing to stop him. https://t.co/H2GXX6OiNr #ProtectFamilies pic.twitter.com/s3l0YiXYJ1 — National Immigration Law Center (@NILC) August 12, 2019

Іммігранти становлять невеликий відсоток в числі тих, хто отримує державну допомогу, а багато в силу свого імміграційного статусу взагалі не мають права її отримувати.

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Однак захисники прав мігрантів турбуються, що через нові правила іммігранти будуть боятися звертатися по допомогу, а імміграційні органи зможуть частіше відмовляти в наданні легального статусу.

Фото: www.voanews.com