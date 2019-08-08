Імміграційні служби США затримали близько 700 мігрантів

Співробітники імміграційної служби США в середу затримали 680 працівників-мігрантів на заводах в Міссісіпі.

Про це повідомляє NBC News.

«У середу імміграційні правоохоронні органи здійснили рейд на підприємства з переробки харчових продуктів в Міссісіпі, затримавши 680 робочих», - йдеться в повідомленні.

Рейди проводилися на семи заводах в шести містах, більшість заарештованих робітників - латиноамериканці.

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Як зазначає видання, результат операції став найбільшим затриманням нелегалів за останні десять років.

Рейди були заплановані кілька місяців тому. Їх провели всього за кілька годин до того, як президент США Дональд Трамп повинен був відвідати Ель-Пасо в Техасі, де в результаті нещодавньої стрілянини на ґрунті ненависті загинули 22 людини.

Як повідомлялося, арешти нелегальних мігрантів у США почалися ще в липні, коли президент США Дональд Трамп оголошував про початок процесу їх депортації з країни.