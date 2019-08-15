В американській в’язниці сталася масова бійка, десятки постраждалих

В американській в’язниці сталася масова бійка, десятки постраждалих

Укрінформ
У в’язниці американського міста Соледад (штат Каліфорнія) сталася масова бійка, у результаті постраждали понад півсотні в’язнів.

Про це повідомляє The Californian із посиланням на Управління виправних установ штату.

Зокрема, близько 200 ув'язнених влаштували бійку у дворі тюрми, і припинили її лише після того, як охорона зробила попереджувальні постріли у повітря та застосувала сльозогінний газ. 

У результаті вісьмох в'язнів госпіталізували в місцеві лікарні, ще близько 50-ти надали медичну допомогу у в'язниці.

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Співробітники в'язниці не постраждали. 

Фото: thecalifornian.com

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