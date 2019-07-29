Бунт за ґратами: у Бразилії загинули понад 50 ув'язнених

"Щонайменше 52 людини загинули унаслідок заворушень у в'язниці в Бразилії, під час яких протягом п'яти годин билися між собою конкуруючі злочинні угруповання", - йдеться у повідомленні. Заворушення спалахнули, коли члени банди з одного блоку вдерлися в іншу частину в'язниці Альтаміра, повідомляють місцеві ЗМІ.

Місцеві чиновники заявили, що 16 загиблих були обезголовлені. Зазначається, що частина в'язниці була підпалена, тому багато ув'язнених задихнулися.

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Двох співробітників пенітенциарної установи, яких взяли в заручники, вдалося звільнити. Насильство у бразильських в'язницях не рідкість. Бразилія третя в світі за кількістю ув'язнених. Сутички між бандами трапляються часто, як і бунти ув'язнених.

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