Бунт за ґратами: у Бразилії загинули понад 50 ув'язнених
"Щонайменше 52 людини загинули унаслідок заворушень у в'язниці в Бразилії, під час яких протягом п'яти годин билися між собою конкуруючі злочинні угруповання", - йдеться у повідомленні. Заворушення спалахнули, коли члени банди з одного блоку вдерлися в іншу частину в'язниці Альтаміра, повідомляють місцеві ЗМІ.
Місцеві чиновники заявили, що 16 загиблих були обезголовлені. Зазначається, що частина в'язниці була підпалена, тому багато ув'язнених задихнулися.
Двох співробітників пенітенциарної установи, яких взяли в заручники, вдалося звільнити. Насильство у бразильських в'язницях не рідкість. Бразилія третя в світі за кількістю ув'язнених. Сутички між бандами трапляються часто, як і бунти ув'язнених.
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