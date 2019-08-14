У Сирії збили літак сил Асада

На північному заході Сирії, неподалік від міста Хан-Шейхун на півдні провінції Ідліб, сирійські повстанці збили літак сил режиму Башара Асада.

Про це у Twitter повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

"Сили повстанців щойно збили літак Su-22 над Хан-Шейхуном. Це перший бойовий літак, що був знищений з моменту, коли у травні почалася битва за місто Хан-Шейхун", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, пілот літака вижив та був взятий у полон.