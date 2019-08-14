Аеропорт Гонконга знову працює

Аеропорт Гонконга знову працює

Укрінформ
Адміністрація Міжнародного летовища Гонконга поновила роботу летовища, який не працював відтоді, як термінал захопили демонстранти.

Про це повідомляє BBC.

"Летовище Гонконга поновило діяльність у звичайному режимі після ночі хаосу, впродовж якої протестувальники вступали у сутички з поліцією", - йдеться у повідомленні. Були скасовані сотні рейсів. Зранку у середу рейси виконуються за розкладом, хоча згідн на табло деякі з них все ще вказані як відтерміновані або скасовані.

Читайте також: Суд дозволив виганяти демонстрантів з аеропорту Гонконгу

Напередодні адміністрація аеропорту заявила, що отримала судову заборону протестувальникам займати приміщення терміналу. Як відомо, у Гонконгу вже два місяці тривають масові акції протесту. За даними організаторів, у них взяли участь понад мільйон людей.

Протягом останніх кількох днів протестів поліція заарештувала щонайменше 149 демонстрантів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-