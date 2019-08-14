Аеропорт Гонконга знову працює

Адміністрація Міжнародного летовища Гонконга поновила роботу летовища, який не працював відтоді, як термінал захопили демонстранти.

Про це повідомляє BBC.

"Летовище Гонконга поновило діяльність у звичайному режимі після ночі хаосу, впродовж якої протестувальники вступали у сутички з поліцією", - йдеться у повідомленні. Були скасовані сотні рейсів. Зранку у середу рейси виконуються за розкладом, хоча згідн на табло деякі з них все ще вказані як відтерміновані або скасовані.

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Напередодні адміністрація аеропорту заявила, що отримала судову заборону протестувальникам займати приміщення терміналу. Як відомо, у Гонконгу вже два місяці тривають масові акції протесту. За даними організаторів, у них взяли участь понад мільйон людей.

Протягом останніх кількох днів протестів поліція заарештувала щонайменше 149 демонстрантів.