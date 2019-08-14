У Данії затримали 22-річного чоловіка через вибух у податковій Копенгагена

Поліція Данії затримала 22-річного громадянина Швеції у зв'язку з вибухом у податковій службі минулого тижня в Копенгагені.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Поліція затримала громадянина Швеції у зв'язку з вибухом у податковій службі минулого тижня в столиці Данії”, - йдеться у повідомленні.

Мова про 22-річного чоловіка.

Зазначається, що поліцейським у Данії й Швеції також був виданий ордер на арешт 23-річного громадянина Швеції, який також може бути причетний до вибуху.

Як повідомлялося, в Копенгагені у ніч проти 7 серпня невідомий підірвав фасад податкової інспекції. Одна людина отримала поранення. Місцеві органи вважають, що йдеться про навмисні дії.