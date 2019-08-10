У столиці Данії знову вибух — тепер постраждала поліцейська дільниця

У столиці Данії Копенгагені в суботу стався вибух, в результаті якого пошкоджено поліцейську дільницю.

Про це повідомляє Independent.

«Рано вранці в суботу другим за чотири дні вибухом в данській столиці Копенгагені пошкоджено поліцейську дільницю», - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в результаті вибуху, який стався біля станції в Норребро, недалеко від центру міста, ніхто не постраждав.

Читайте також: У Копенгагені невідомий підірвав фасад податкової інспекції

Це другий за тиждень вибух у данській столиці. У ніч на 7 серпня в Копенгагені невідомий підірвав фасад податкової інспекції. Тоді одна людина отримала поранення.

У поліції вважають, що поки рано вести мову про зв'язок між цими двома подіями.