У столиці Данії знову вибух — тепер постраждала поліцейська дільниця
Укрінформ
У столиці Данії Копенгагені в суботу стався вибух, в результаті якого пошкоджено поліцейську дільницю.
Про це повідомляє Independent.
«Рано вранці в суботу другим за чотири дні вибухом в данській столиці Копенгагені пошкоджено поліцейську дільницю», - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, в результаті вибуху, який стався біля станції в Норребро, недалеко від центру міста, ніхто не постраждав.
Це другий за тиждень вибух у данській столиці. У ніч на 7 серпня в Копенгагені невідомий підірвав фасад податкової інспекції. Тоді одна людина отримала поранення.
У поліції вважають, що поки рано вести мову про зв'язок між цими двома подіями.