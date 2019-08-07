У Копенгагені невідомий підірвав фасад податкової інспекції

"У столиці Данії Копенгагені біля будівлі податкової інспекції в ніч на середу, 7 серпня, прогримів потужний вибух. На час інциденту в будівлі перебували лише двоє співробітників, які не постраждали. Одна людина поблизу будівлі отримала поранення, її доправили у лікарню", - зазначається у повідомленні.

Причина вибуху поки не встановлена. Поліція підозрює, що це міг бути напад.

"Це - не нещасний випадок. Хтось навмисно напав на будівлю (…) Ще рано казати, хто стоїть за вибухом", - зазначив головний інспектор поліції Копенгагена Йорген Берген Сков.

За його словами, атака була скоєна не на людей, а саме на будівлю податкової інспекції.

За словами данського міністра податків Мортена Бодскова, "досить очевидно", що вибух був скоєний навмисно. Він назвав такі дії "абсолютно неприйнятним вчинком".

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила, що під час вибуху поблизу будівлі податкової інспекції перебувало багато людей. Вона назвала інцидент "свідомою дією".

Вибух дуже пошкодив фасад будинку. На місці події працюють слідчі з собаками.

Фото: Twitter/Morten Bødskov