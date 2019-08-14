Іран має вже 370 тонн збагаченого понад норму урану

Влада Ірану повідомила, що країна має вже 370 тонн урану, збагаченого до 4,5%, і має намір продовжити його виробництво.

Про це інформує DW.

«Тегеран продовжує нарощувати обсяги урану, збагаченого вище рівня, закріпленого в міжнародних домовленостях, до яких приєдналася країна. Як повідомив у вівторок, 13 серпня, представник організації з атомної енергетики Ірану Бехруз Камалванді, на даний момент країна має від 360 до 370 кілограмів урану, збагаченого до 4,5%», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, угода, підписана шістьма країнами з Іраном кілька років тому, передбачає, що Тегеран може мати лише 300 кілограмів збагаченого урану, а рівень його збагачення не може перевищувати 3,67%.

Після того як США, один із підписантів цієї угоди, вийшли з неї 2018 року та наклали на Іран і його партнерів додаткові економічні санкції, Тегеран спочатку не вдавався до жодних кроків. Згодом влада Ірану неодноразово заявляла про намір поетапно скорочувати свої зобов'язання за ядерною угодою, якщо європейські країни, котрі досі залишаються її сторонами, не зможуть забезпечити економічні інтереси Ірану.