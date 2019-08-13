Кількість хворих на кір у світі найбільша з 2006 року — ВООЗ

За перше півріччя 2019 року у світі була зафіксована найбільша кількість хворих на кір з 2006 року.

Про це повідомляється на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

“За перші шість місяців 2019 року показник кількості випадків захворювань на кір був найвищим з 2006 року”, - повідомляє ВООЗ.

Як зауважили в організації, в цьому році втричі більше випадків захворювань на кір у порівнянні з минулим роком.

Більш того, з 2016 року цей тренд вже третій рік поспіль тільки зростає.

При цьому найбільша кількість хворих на кір, за даними ВООЗ, у поточному році була зареєстрована в Конго, на Мадагаскарі та в Україні.

Водночас наголошується, що великі спалахи цього захворювання були також відзначені в Анголі, Камеруні, Чаді, Казахстані, Нігерії, на Філіппінах, у Південному Судані, Судані й Таїланді.

У США взагалі зареєстрували найбільшу кількість захворювань на кір за останні 25 років.

Зазначається, що серед причин, чому люди не вакцинуються, є такі, як відсутність доступу до якісної медицини, конфлікти, переселення, дезінформація про вакцинацію або низька свідомість щодо необхідності вакцинуватися.